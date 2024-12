Rompipallone.it - Napoli, Conte detta la linea: non solo Danilo, ecco i colpi per lo scudetto

Ilchiude il 2024 al primo posto:lasul mercato per rinforzare la squadraIlchiude il 2024 come meglio non potrebbe: in attesa dell’Inter che dovrà recuperare i circa 70? della sfida contro la Fiorentina, i partenopei si sono regalati la testa della classifica. Appaiata l’Atalanta al primo posto sfruttando il pari della Dea contro la Lazio. Ed orarilancia la sfida.Il tecnico partenopeo non è certo uno abituato a perdere, l’ha ammesso in più di un’occasione e non ha intenzione di mollare la presa, anzi. In una recente conferenza stampa ha ammesso di non firmare per il quarto posto: d’altronde è l’obiettivo minimo di una squadra che il salentino ha ricostruito partendo dalle macerie lasciate lo scorso giugno dal trio Garcia-Mazzarri-Calzona., i rinforzi per gennaio:buono per quattro ruoliha dato solidità al, grinta e carattere ma anche spirito di sacrificio e dedizione alla maglia ed al lavoro.