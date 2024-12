Uominiedonnenews.it - My Home My Destiny Anticipazioni Turche: Nesrin, Ecco Cosa Nasconde!

Un nuovo incontro cambia tutto per Zeynep in MyMy. Che?Zeynep in crisi: il litigio con Bari? e un incontro che cambierà tuttoLe nuove puntate di MyMysi preannunciano cariche di tensione e di sorprese capaci di stravolgere la vita della protagonista, Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Dopo un drammatico confronto con il fidanzato Bari? Tunahan (Engin Öztürk), Zeynep si troverà faccia a faccia con un nuovo personaggio,(Gülcan Arslan), che porterà con sé un’ondata di mistero e nuove rivelazioni. Ma quali eventi condurranno a questa svolta? Scopriamo insieme i dettagli.Il dolore per la perdita di Mehdi e la crisi con Bari?Il punto di rottura per Zeynep e Bari? arriva dopo la tragica scomparsa di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). L’uomo perderà la vita in un atto eroico, sacrificandosi per salvare Zeynep e Mujgan, rapite dagli uomini di Cengiz (R?za Ak?n).