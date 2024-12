Lettera43.it - Mohammad Abedini dal carcere respinge le accuse: «Sono un accademico, non un terrorista»

Il cittadino iranianoNajafabadi, arrestato all’aeroporto di Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, ha incontrato nella mattina del 31 dicembre il suo avvocato, Alfredo de Francesco, neldi Opera. All’incontro era presente anche il console di Teheran. Durante il colloquio, durato diverse ore,ha ribadito la sua estraneità alle, dichiarando: «Ioun, uno studioso: noncerto un. Non capisco questo arresto, non riesco a capirlo». Il suo legale ha riferito che l’uomo si è mostrato stupito riguardo la vicenda e ha appreso solo dai notiziari televisivi della detenzione della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran poche ore dopo il suo fermo.La richiesta degli arresti domiciliari da parte dell’avvocato diL’avvocato de Francesco ha il 30 dicembre un’istanza alla Corte d’Appello di Milano per ottenere gli arresti domiciliari per il suo assistito.