Ilgiorno.it - Milano blindata per Capodanno: via ai i controlli nelle zone rosse e non solo. A mezzanotte scatta il divieto di fumare all’aperto

Hanno preso il via stamani, a, idell'imponente dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine per contenere eventuali reati e problemi di ordine pubblico nel capoluogo lombardo in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Due turni (dalle 20 alle 2 e dalle 23 alle 5) si sovrapporranno nella parte centrale della serata permettendo il dispiegamento del maggior numero di operatori delle forze dell'ordine e del soccorso. Nei provvedimenti disposti dalla Prefettura anche l'istituzione, fino al 31 marzo, di cinquedalle quali persone minacciose o pericolose per la sicurezza pubblica, e con precedenti per reati contro la persone, danneggiamento e armi, potranno essere sottoposte ad allontanamento: Duomo, Garibaldi, Stazione Centrale, Darsena e Navigli e Rogoredo.