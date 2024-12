Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto mondo, il 2024 chiude oltre quota 88 milioni di veicoli venduti. Ma il 2025 sarà stagnante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’anno ormai agli sgoccioli le vendite globali dileggeri raggiungeranno88,2di unità, con un aumento dell’1,7% rispetto al 2023: lo prevede S&P Global Mobility, che specifica come l’Europa, in particolare, dovrebbe immatricolare poco meno di 15dimobili (+1,1% sul 2023). Mentre per illa previsione è di uncontinentale, in crescita di appena lo 0,1%.Andrà un po’ meglio a livello globale: nel nuovo anno, infatti, le vendite dileggeri aumenteranno dell’1,7%, arrivando a 89,6di unità. I mercati chiave cresceranno, quindi, ma moderatamente. A mettere i bastoni fra le ruote al business dei costruttorila guerra dei dazi innescatasi fra Usa e UE, da una parte, e Cina dall’altra, ma contribuiranno negativamente alle vendite pure i tassi di interesse, i costi dell’energia e i prezzi ancora molto elevati.