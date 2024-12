Lapresse.it - Mediorente, missili dallo Yemen contro obiettivi israeliani

Un portavoce militare dei ribelli Houthi nelloafferma che le loro forze hanno condotto due operazioni militari che hanno preso di mira l’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv e una centrale elettrica nella parte meridionale di Gerusalemme Est occupata. Lo riporta Al Jazeera. Piogge forti a Gaza, centinaia di tende allagateCentinaia di tende nei campi profughi in diverse aree della Striscia di Gaza sono state allagate a causa delle forti piogge. Gli sfollati hanno riferito che le loro tende, costruite con mezzi di fortuna, sono anche state spazzate via dai forti venti che negli ultimi due giorni hanno sferzato l’enclave palestinese. Gli sfollati, soprattutto nelle zone di Deir al-Balah e Mawasi Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, hanno trascorso una notte difficile nelle loro tende allagate e con temperature che sono andate sotto lo zero.