Margelletti sul caso Cecilia Sala: "L'intelligence lavora nell'ombra. Ora è tutto più difficile"

Roma, 31 dicembre 2024 – “Prima dibisogna dire che questonon avrebbe mai dovuto finire sui giornali. Perché questo ha ridotto in modo sensibile le capacità di movimento della nostra intelligence. Perché i servizi si muovono bene quando possonore con le loro modalità”. Andrea, fondatore e presidente del Centro Studi Internazionali di Roma (Cesi), spiega che “l’attenzione mediatica ha solo danneggiatoe su questo dobbiamo essere chiari”. ANDREA- PRESIDENTE CESI Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che “i nostri servizi di intelligence sono in continuo contatto con Teheran per ottenere una spiegazione”. Come agiranno in concreto? “C’è un arresto in corso e quindi un problema diplomatico politico. Immaginare che si risolva in tre giorni è fantascienza.