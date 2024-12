Oasport.it - LIVE BoClassic 2024 in DIRETTA: Nadia Battocletti chiude in bellezza! Sua l’edizione 50, ancora secondo Crippa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:11 Selfie di rito per, autentica star della manifestazione. L’azzurra sarà presente anche al Campaccio 2025, altro classico appuntamento del cross italiano.16:08 Aveva tantissimo margine, che negli ultimi 200 metri ha offerto al pubblico una splendida accelerazione, piegando la resistenza della diciottenne africana.16:07 Seconda posizione per un’ottima Aleshign Baweke, che paga 5 secondi. Completa il podio la turca Can a 35 secondi, quarta Federica Delbuono.16:06 Accelerazione spaventosa dell’azzurra, che taglia il traguardo con lo stesso tempo della passata edizione, ovvero 15’30”.VINCE! ATTACCAAAAA!16:04 Superati i portici condavanti, ma l’etiope è attaccata all’azzurra.16:02 Soltanto Baweke regge il ritmo di