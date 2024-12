Le migliori Notizie di Tecnologia del 2024

Leggi su .com

L'anno scorso la rivoluzione è iniziata, quest'anno è esplosa! Tutto si fa con le IA, fotografie, articoli, testi, immagini, programmazione, analisi di dati, organizzazione del lavoro, compiti di scuola, video e praticamente ogni cosa. Per come la vedo io le intelligenze artificiali hanno creato un solco col passato e, un po' come avvenne con l'introduzione dell'automazione nelle industrie, sono capaci già oggi di sostituire il lavoro umano in molti settori.La sfida sta proprio in questo, trovare il modo di sfruttare l'intelligenza artificiale a proprio vantaggio, anche per quelle attività che sembra ormai inutile svolgere manualmente.Questa è anche la mia sfida, come Navigaweb, la scrittura di articoli non basta più per sopravvivere ed è richiesto un lavoro diverso visto che tante guide, su cui ho perso ore in passato, possono ormai essere generate automaticamente in 1 minuto.