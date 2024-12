Latina elezioni Fipsas | Domenico Petruzzino riconfermato Presidente

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 –è statoprovinciale dellala Federazione della pesca sportiva ed attività subacquee. Sabato 14.12.2024 si è svolta apresso il circolo cittadino “Sante Palumbo” l’Assemblea delle società affiliatedella provincia, per l’elezione dele dei dieci consiglieri che compongono il Comitato per il quadriennio 2025-2028.Laha in questi anni portato avanti molteplici attività agonistiche e per il nuovo quadriennio, intende coltivare il più possibile progetti nei confronti del settore giovanile e femminile, con attività presso le scuole e altre interessanti iniziative. Già in programma nella provincia importanti competizioni che coinvolgeranno vari settori.Fra le numerose attività sportive seguite dalla federazione, le più diffuse in questa provincia sono quelle relative alla categoria acque marittime (in particolare surf casting, bolentino, traina, canna da riva, canna da natante, lancio tecnico), subacquea (didattica e apnea), e acque interne (Roubaisienne, Carp fishing, Trota Fiume e laghetto) senza trascurare la salvaguardia della fauna ittica con le proprie guardie ittiche.