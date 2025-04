Bergamonews.it - Il prezzo dell’oro: un’analisi in un contesto di incertezze geopolitiche e economiche

Dall’inizio dell’anno ilè cresciuto del 20% circa. Una performance decisamente interessante rispetto sia alle azioni che alle obbligazioni. Perché è cresciuto così tanto? Quali sono i motivi? E soprattutto, potrebbe continuare a crescere nella situazione di forte incertezza attuale? A queste e altre domande tenteremo di dare una risposta.Si chiude una settimana che ha visto numerosi dati importanti per i mercati finanziari, sia in Europa che negli Stati Uniti. Tra questi sicuramenti i diversi PMI di marzo. In Europa segnaliamo la sostanziale stabilità della manifattura il cui PMI continua stazionare sotto la soglia che indica recessione (sotto i 50 punti) e una ripresa dei servizi. Appena sopra la soglia dei 50 punti è invece risultata la manifattura degli Stati Uniti. E tutto questo senza considerare gli effetti tangibili dai dazi.