Una scuola senza conflitti Gli studenti del Bernocchi danno lezioni di mediazione

studenti del Bernocchi di mediare i conflitti continua a "fare scuola" e così, anche quest’anno, si è rinnovata la collaborazione tra l’Istituto legnanese e l’Istituto Calvino di Milano, la scuola secondaria di primo grado di Milano dove i ragazzi legnanesi sono intervenuti nelle classi terze nell’ambito del progetto educativo "Ricominciare da noi". Nel mese di marzo, infatti, gli studenti del Bernocchi formati alla mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti (frutto del progetto "Invece di giudicare") hanno condotto una serie di incontri nelle classi dei colleghi più giovani, offrendo un esempio dell’azione che un mediatore svolge tra due parti in una disputa. Gli studenti coinvolti – Chiara, Luca, Elisa e Matteo, tutti studenti delle classi quarte indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica e del Liceo Scientifico – sono stati accompagnati da Gianfranco Selvagio, formatore di "Risorsa Cittadino", ente accreditato che diffonde nelle scuole superiori la cultura della mediazione attraverso il progetto "Invece di giudicare". Ilgiorno.it - Una scuola senza conflitti. Gli studenti del Bernocchi danno lezioni di mediazione Leggi su Ilgiorno.it La capacità deglideldi mediare icontinua a "fare" e così, anche quest’anno, si è rinnovata la collaborazione tra l’Istituto legnanese e l’Istituto Calvino di Milano, lasecondaria di primo grado di Milano dove i ragazzi legnanesi sono intervenuti nelle classi terze nell’ambito del progetto educativo "Ricominciare da noi". Nel mese di marzo, infatti, glidelformati allacome metodo di risoluzione dei(frutto del progetto "Invece di giudicare") hanno condotto una serie di incontri nelle classi dei colleghi più giovani, offrendo un esempio dell’azione che un mediatore svolge tra due parti in una disputa. Glicoinvolti – Chiara, Luca, Elisa e Matteo, tuttidelle classi quarte indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica e del Liceo Scientifico – sono stati accompagnati da Gianfranco Selvagio, formatore di "Risorsa Cittadino", ente accreditato che diffonde nelle scuole superiori la cultura dellaattraverso il progetto "Invece di giudicare".

