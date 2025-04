Ilrestodelcarlino.it - Via Papiria dimenticata: rifiuti e degrado. I residenti: "Voragini una dietro l’altra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La strada è una sequenza die il canale Albani è usato come una discarica". Protestano idel tratto finale di via, tra la Lim e la strada della Cerbara, (località Falcineto e via Torno) per lo stato di abbandono in cui è lasciata la frazione, un angolo di bosco sottratto al cemento, che i cittadini vorrebbero salvaguardare proprio per le sue caratteristiche ambientali, al confine con la zona industriale. "Stiamo parlando – fanno notare – di una porzione di territorio immersa nel verde, un sito di interesse comunitario, abitato da diverse specie di animali e con alberi ad alto fusto. Oltre alle querce secolari, all’altezza di Cerbara c’è un pioppo nero che secondo il registro degli Alberi Monumentali Italiani ha 114 anni: per abbracciare l’intero tronco ci vogliono cinque persone.