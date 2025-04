Ilrestodelcarlino.it - Premio Stampa 2025 alla Caritas. Da sempre dalla parte degli ultimi. Il riconoscimento all’impegno

Ladiocesana ha ricevuto ieri ilFerrara, assegnato dai giornalisti ferraresi; unche l’Associazionedella città, da un paio d’anni guidata da Antonella Vicenzi, effettua dal lontano 1958 con l’obiettivo di porre in luce, e di fatto ringraziare, chi, privato o ente, abbia "manifestato il proprio amore per Ferrara valorizzandone le tradizioni, la storia o la cultura". Diretta da Paolo Falaguasta, la(sede in via Brasavola) graziedi 250 volontari assiste ogni anno 1.350 persone e serve ben diecimila pastimensa. Ma sostiene i poveri anche in molti altri modi e pone a disposizione medici e vari professionisti: la sua è dunque un’attività assolutamente benemerita. La cerimonia, vivace ecipata, si è svolta nel salone di rappresentanza dello splendido palazzo rinascimentale Naselli-Crispi di proprietà del Consorzio di Bonifica che ha ospitato l’evento, preceduto da un seminario di formazione, promosso da Ordine dei giornalisti e AssoFerrara, sul tema delle vecchie e nuove povertà in rapporto al mondo dell’informazione.