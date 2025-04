ATP Houston Frances Tiafoe sfiderà la sorpresa Jenson Brooksby per il titolo

Houston. Si scende in campo per decidere i due giocatori che i si sfideranno per la conquista del titolo. In una giornata condizionata dalla pioggia, il gioco si interrompe più volte, sono la sorpresa Jenson Brooksby e Frances Tiafoe ad avere la meglio e a guadagnarsi il pass per la finale.Nella prima semifinale, incontro condizionato dalla pioggia, Jenson Brooksby vince, in due ore e quarantotto minuti, la battaglia con Tommy Paul imponendosi 7-6(5) 3-6 7-6(6). Il giocatore proveniente dalle qualificazioni parte forte, opera il break nel secondo gioco e sale fino al 5-2. Il primo favorito del seeding si scuote, entra in partita e rimonta fino al 5-5 per poi non concretizzare le due opportunità del possibile 6-5. Tommy Paul difende il servizio nel dodicesimo game, conquista il tie-break e lo inizia portandosi sul 5-2.

