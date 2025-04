Il Vinitaly nell’era dei dazi Al via tra timori e speranze | Ora dialogo e accordi

A Verona, a partire da oggi, saranno giorni chiave per capire come il settore potrà reagire ai dazi. A Vinitaly sono attesi oltre tremila buyer statunitensi che si confronteranno con gli addetti ai lavori e capire come andare avanti. "Condividiamo le preoccupazioni del settore – spiegano da Veronafiere gli organizzatori dell'evento – e per questo mettiamo a disposizione la piattaforma di Vinitaly per facilitare eventuali accordi diretti: gli Usa sono il nostro primo mercato di destinazione extra Ue". I buyer, selezionati e invitati da Veronafiere e Ice, arriveranno prevalentemente da Texas, Midwest, California, Florida e New York. Intanto la proposta più concreta letta in queste ore agitate è arrivata da Unione Italiana Vini, praticamente gli Industriali del vino: "Serve un patto con i buyer americani per evitare l'extra-costo allo scaffale", ha dichiarato Lamberto Frescobaldi.

