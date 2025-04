Tensioni in maggioranza | Rivediamo la coalizione

maggioranza. Oggi però il gruppo “Lombardia Ideale“, che al sindaco aveva dato supporto, ha scelto di astenersi sulla approvazione della Tari e sulla concessione dell’autorizzazione alla comunità sociale che ha sede in piazza Olivelli. Entrambi i provvedimenti sono stati comunque approvati ma solo perché l’opposizione non era presente a ranghi completi. Per questo la vicesindaca Laura Gardella (foto) ora invoca la costituzione di una nuova maggioranza. Proprio lei che, con gli attuali partner aveva avuto già attriti. Ilgiorno.it - Tensioni in maggioranza: "Rivediamo la coalizione" Leggi su Ilgiorno.it Torna ad essere “frizzante“ l’aria nell’amministrazione comunale di Mortara dove le scorie del passato, non sepolte definitivamente, riaffiorano e creano tensione in seno all’esecutivo guidato dal sindaco Ettore Gerosa. Proprio il primo cittadino qualche mese fa aveva rassegnato le dimissioni salvo poi revocarle alla formazione di una nuova. Oggi però il gruppo “Lombardia Ideale“, che al sindaco aveva dato supporto, ha scelto di astenersi sulla approvazione della Tari e sulla concessione dell’autorizzazione alla comunità sociale che ha sede in piazza Olivelli. Entrambi i provvedimenti sono stati comunque approvati ma solo perché l’opposizione non era presente a ranghi completi. Per questo la vicesindaca Laura Gardella (foto) ora invoca la costituzione di una nuova. Proprio lei che, con gli attuali partner aveva avuto già attriti.

Tensioni in maggioranza: "Rivediamo la coalizione". Alghero, Christian Mulas verso l'uscita dalla maggioranza? Scosse e tensioni a palazzo. Castellammare - Tensioni sotteranee nella maggioranza, ma resta compatta. L'opposizione si spacca. Castellammare - La maggioranza è in crisi: rimpasto di giunta all'orizzonte per fermare l'emorragia politica. Ne parlano su altre fonti

Tensioni in maggioranza: "Rivediamo la coalizione" - Torna ad essere “frizzante“ l’aria nell’amministrazione comunale di Mortara dove le scorie del passato, non sepolte definitivamente, riaffiorano e creano tensione in seno all’esecutivo guidato dal sin ... (ilgiorno.it)

Governo diviso? Maggioranza rassicura: "Nessun problema, l'importante è trovare sintesi" - Da Santanchè e Lollobrigida a Nevi e Molinari, i partiti della maggioranza rassicurano gli elettori: 'Nessun vertice, non serve' ... (msn.com)

FI, nessun problema in maggioranza, non ci sarà vertice - "Nessun vertice di maggioranza, non serve. I leader della coalizione di governo si vedono ... vicario alla Camera Raffaele Nevi sulle tensioni nel governo e in particolare tra i due vicepremier ... (ansa.it)