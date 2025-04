Lanazione.it - Impianto di Salanetti. Parla il ceo di i-Foria “Ottanta milioni di pannolini riciclati in materie prime“

Tuttino dell’di smaltimento diche sorgerà a. Un’iniziativa di RetiAmbienti con fondi Pnrr dal Ministero dell’Ambiente per realizzare 12 strutture del genere in Italia. Da mesi chi si oppone al progetto ripete i proprio dubbi e le proprie perplessità, noi per capirne di più abbiamo incontrato Marcello Somma, ceo di i-, la start-up proprietaria della tecnologia alla base dell’, per cercare di capirne di più. Ci racconti la storia di i-. "Ho lavorato 13 anni in Fater allo sviluppo del progetto di riciclo. Poi, tre anni fa ho deciso di creare una mia società, i-, anche sull’onda dell’investimento del Pnrr, voluto dal Governo che prevede dodici impianti di ricicloin Italia. Il desiderio di trovare una soluzione ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile al tema del fine vita deiera diventato troppo grande così come le sollecitazioni che mi arrivavano dall’esterno".