Fermato ubriaco al volante Ritirata la patente a un cinquantottenne

patente. Nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di un incrocio c’era una pattuglia di carabinieri che ha notato un’auto transitare. L’ha seguita e fermata e chiesto al conducente di mostrare i documenti e contemporaneamente ha avvertito un forte odore di alcol. Ha quindi sottoposto il guidatore al test dell’etilometro che ha dato esito positivo: circa un grammo per litro di sangue: il doppio del consentito. E a quel punto i militari gli hanno sequestrato la patente, mentre l’auto, che non era di proprietà della persona al volante, è stata affidata a persona in grado di guidare. P.G.R. Ilgiorno.it - Fermato ubriaco al volante. Ritirata la patente a un cinquantottenne Leggi su Ilgiorno.it Troppo alcol per mettersi alla guida e un uomo di 58 anni perde la. Nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di un incrocio c’era una pattuglia di carabinieri che ha notato un’auto transitare. L’ha seguita e fermata e chiesto al conducente di mostrare i documenti e contemporaneamente ha avvertito un forte odore di alcol. Ha quindi sottoposto il guidatore al test dell’etilometro che ha dato esito positivo: circa un grammo per litro di sangue: il doppio del consentito. E a quel punto i militari gli hanno sequestrato la, mentre l’auto, che non era di proprietà della persona al, è stata affidata a persona in grado di guidare. P.G.R.

Ragazzo fa collezione di denunce: beccato ubriaco al volante, con la droga in auto e un bastone telescopico a casa. Ubriaco al volante, aveva un tasso tre volte superiore al limite: fermato a Cecina e denunciato. Allarga la curva, sradica un semaforo e scappa: denunciato 25enne ubriaco al volante. Macerata, ubriaco al volante: nei guai un 49enne. Firenze, ubriaco al volante fermato dalla polizia municipale: patente ritirata. Ubriaco al volante: fermato con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite. Ne parlano su altre fonti

Rieti, sorpreso ubriaco al volante: denunciato dai carabinieri - RIETI - Continuano i servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto volti a intensificare i controlli alla circolazione stradale ... (msn.com)

Ubriaco al volante, denunciato 49enne - Al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, nei guai un 49enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile ... (msn.com)

Ragazzo fa collezione di denunce ad Alpignano: beccato ubriaco al volante, con la droga in auto e un bastone telescopico a casa - Lo scorso 16 marzo 2025 i carabinieri della stazione di Alpignano hanno fermato un ragazzo sulla ventina che guidava la sua auto in evidente stato ai alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all' ... (torinotoday.it)