Quotidiano.net - Dazi, Trump: resistiamo. Al Tesoro c’è aria d’addio. In piazza cortei anti Donald

Leggi su Quotidiano.net

A colpi di mazza. La meccanica muscolare disi estende daiai campi di golf. E il paradosso che possa andare più facilmente in buca come golfista dilettante che come giustiziere commerciale si fa già largo in ambiti insospettabili. Per esempio, la squadra di governo. Il primo a sfogarsi? Il segretario delScott Bessent. La conduttrice di Msnbc Stephanie Ruhle, ex dirigente di Wall Street, offre questa bomba: "Le mie fonti dicono che il presidente non è vicino a Bessent né lo ascolta", quindi Bessent "sta cercando una via di fuga per provare ad arrivare alla Fed", perché la vicenda"sta davvero danneggiando la sua credibilità". Bessent, 521 milioni di dollari di patrimonio personale costruito gestendo grandi fondi di investimento, proprio non ce la fa a digerire la "matematica assurda dei" di, rivelatrice – secondo altri critici – di una "comprensione da asilo nido" del commercio internazionale.