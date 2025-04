Le mura saranno la nostra nuova cartolina

nuova cartolina della città" ha annunciato il sindaco Pepa l'altra sera, durante l'incontro pubblico per presentare il progetto di recupero e riqualificazione delle mura sforzesche, risalenti al XV secolo. "Abbiamo tutti lavorato duramente per questo risultato – ha sottolineato il vicesindaco Roberto Bartomeoli – e siamo riusciti a presentare in tempo un progetto che ha ottenuto il massimo finanziamento del bando, 500mila euro, a cui il Comune ha aggiunto 125mila euro per giungere alla quota necessaria per completare i lavori. Si recupererà una zona molto trascurata e degradata, trasformandone il volto. I lavori sono stati aggiudicati a febbraio e in questi giorni è partita la realizzazione del cantiere, gli interventi dovrebbero essere ultimati per ottobre. Chiediamo ai residenti un po' di pazienza: alcuni disagi legati al cantiere saranno inevitabili, ma si lavorerà a step per evitare elevati impatti sulla viabilità".

