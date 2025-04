Lavaggio strade si multerà Ma i residenti sono contenti | Non ci sarà più sporcizia

Da lunedì 7 aprile tornano le multe per chi posteggerà l'auto in divieto di sosta nei giorni e orari di pulizia della strada. Quattro ispettori ambientali, formati dalla polizia locale e pagati dall'Impresa Sangalli, accompagneranno gli operatori durante la pulizia delle strade, sanzionando le auto in divieto di sosta. Il divieto vale per tutta la fascia oraria. Alcuni cittadini si lamentano per lo spauracchio delle multe incombenti, dovendo parcheggiare lontano da casa, ma tra la prospettiva di prendere la multa e quella di avere strade sporche la maggioranza dei monzesi pare scegliere l'igiene. "sono d'accordo - commenta Giovanna Piva - se ci sono le auto parcheggiate a bordo strada, è ovvio che la pulizia risulterà sommaria, potrà essere fatta solo in centro strada e vicino ai marciapiedi rimarranno foglie, rifiuti e sporcizia".

