Napoli-Bologna sfida blindata | due difese di ferro a confronto

Napoli-Bologna, sfida blindata: due difese di ferro a confronto">Domani al “Dall’Ara” andrà in scena una partita che si preannuncia chiusa, tirata e di grande intensità. Come evidenziato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il dato che più accomuna Bologna e Napoli è il numero minimo di tiri subiti in Serie A: nessuna squadra ha concesso meno occasioni agli avversari.Il Bologna guida questa speciale classifica con 262 tiri subiti, seguito proprio dal Napoli con 296. Un dato che si riflette anche nei tiri nello specchio: i rossoblù ne hanno incassati appena 83, due in meno rispetto agli azzurri (85).Una statistica che racconta di due squadre ostiche, compatte e tremendamente difficili da affrontare. Eppure, se si guarda ai gol incassati, emerge una differenza significativa: il Napoli vanta la miglior difesa del campionato con appena 24 reti subite, contro le 34 del Bologna di Italiano. Napolipiu.com - Napoli-Bologna, sfida blindata: due difese di ferro a confronto Leggi su Napolipiu.com : duedi">Domani al “Dall’Ara” andrà in scena una partita che si preannuncia chiusa, tirata e di grande intensità. Come evidenziato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il dato che più accomunaè il numero minimo di tiri subiti in Serie A: nessuna squadra ha concesso meno occasioni agli avversari.Ilguida questa speciale classifica con 262 tiri subiti, seguito proprio dalcon 296. Un dato che si riflette anche nei tiri nello specchio: i rossoblù ne hanno incassati appena 83, due in meno rispetto agli azzurri (85).Una statistica che racconta di due squadre ostiche, compatte e tremendamente difficili da affrontare. Eppure, se si guarda ai gol incassati, emerge una differenza significativa: ilvanta la miglior difesa del campionato con appena 24 reti subite, contro le 34 deldi Italiano.

Rischio infiltrati per la sfida contro l'Eintracht: a Roma potrebbero arrivare ultras da Napoli e Bergamo. ??? NAPOLI – JUVE. Juan Jesus verso la sesta partita consecutiva da titolare. Napoli-Lecce, Conte tiene alta la concentrazione e conferma il ritiro: la location blindata | ESCLUSIVA. Roma-Eintracht: città blindata per l'arrivo di 3.500 ultras tedeschi. A Napoli bruciarono auto della polizia. Cosa ha fatto Conte nello spogliatoio? CdS: a Empoli è successo qualcosa. Roma blindata, i tifosi del Feyenoord 'ospitati' a Napoli. Ne parlano su altre fonti

Bologna – Napoli: le probabili formazioni | SERIE A - Sfida decisiva al Dall’Ara tra Bologna e Napoli, in palio la qualifica alla prossima Champions League e il sogno Scudetto. (ilcorrieredelpallone.it)

Bologna-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Dopo 5 vittorie consecutive in campionato e la vittoria in Coppa Italia per 0-3 contro l'Empoli, il Bologna si trova momentaneamente al quarto posto in classifica ed è in piena lotta ... (msn.com)

Bologna-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il lanciatissimo Bologna di Italiano contro il Napoli in piena lotta scudetto: posticipo deluxe al Dall`Ara, dove nel 2025 ha fatto punti solo la Roma con un rigore. (calciomercato.com)