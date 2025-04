Ilgiorno.it - Bonfanti candidato:: "Manterremo la materna"

Mauro(nella foto), 57 anni, impiegato di Codogno, consigliere comunale uscente a Santo Stefano Lodigiano e già assessore a Codogno dal 1996 al 2006, si candida per le amministrative di Santo Stefano Lodigiano con il gruppo “Uniti per ripartire“. "Con donne e uomini di età e professione diversa, per rappresentare l’intera comunità – spiega ilsindaco –. Una lista formata da alcuni membri alla loro prima esperienza amministrativa altri con la competenza guadagnata già da tempo sul campo". Le parole chiave saranno: ascolto, condivisione e competenza. "Il nostro intento è rafforzare i legami, dell’intera comunità, con l’amministrazione comunale, sbloccando, dopo ben quattro anni di completa immobilità, tutto quanto è rimasto fermo". Tra i punti del progetto, definito "aperto": la riqualificazione del paese; collaborare con i paesi vicini e le istituzioni; attenzione verso le famiglie e il mantenimento del servizio di una scuola dell’infanzia in paese.