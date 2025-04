Ilgiorno.it - Omaggio psichedelico all’energia dei Doors “Show Me“, una sfida tra giovani rapper

La poesia lisergica e visionaria di Jim Morrison e le musiche dei. E poi il nuovo rap italiano e l’hip hop, ma anche le sonorità hawaiane dell’ukulele. Tanta musica nella nuova settimana del Tambourine di Seregno, con concerti e iniziative che spazieranno tra diversi generi. Si comincerà mercoledì alle 21.30 con un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“, rivolto in particolare ai più, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche in Italia, tra appassionati e scuole. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora si potranno aprire le porte della percezione per calarsi nel sound inconfondibile dei: sul palco di via Carlo Tenca arriveranno, in formazione ridotta a duo, i TheLysergic Experience (foto), collaudatissima tribute band che darà vita alla “TheNight“, un concerto-alle canzoni più belle del gruppo formato da Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore.