F1 su TV8 oggi GP Giappone 2025 | orario gara programma differita in chiaro

Giappone 2025 di F1 si disputerà nella mattinata italiana di domenica 6 aprile. Sarà la trentanovesima edizione iridata dell'appuntamento. Solamente la seconda, però, a disputarsi in primavera dopo lo spostamento deciso per opportunità logistiche e metereologiche.

Il Suzuka Circuit è stato edificato nel 1962 e ha ospitato il suo primo GP nel 1987. La pista, progettata dall'architetto olandese John Hugenholtz, misura 5.807 metri e ha un disegno dalla caratteristica forma a otto. Si tratta dell'unico tracciato a esserne dotato nel panorama del Circus!

Tanti i punti iconografici, d'altronde si tratta di un luogo dove è stata scritta a più riprese la storia della Formula 1, sin dalle primissime edizioni. Vanno menzionati soprattutto il complesso delle "S", la Spoon Curve e il Casio Triangle.

