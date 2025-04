Abusi edilizi in Sardegna Gianluca Vacchi a processo

Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer bolognese che in Costa Smeralda aveva avviato i lavori per l’ampliamento e la costruzione di una dimora da sogno. Il procuratore Gregorio Capasso ha firmato la citazione diretta a giudizio non solo per Vacchi, ma anche per il progettista della villa sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, Giovanni Faggioli di Milano e per l’impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena. Sono tutti accusati di presunti Abusi edilizi contestati dalla Procura, e per Capasso non sanabili, dopo le indagini del Corpo forestale: parte dell’immobile sarebbe stato realizzato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. La villa inoltre, 1.200 metri quadrati di coperto più mille di terrazze, campi da padel, discoteca, due lodge con suite e 15 camere, sarebbe più grande rispetto al progetto autorizzato. Ilrestodelcarlino.it - "Abusi edilizi in Sardegna". Gianluca Vacchi a processo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sarà processato il 3 giugno prossimo davanti ai giudici del Tribunale di Tempio Pausania, imprenditore, dj e influencer bolognese che in Costa Smeralda aveva avviato i lavori per l’ampliamento e la costruzione di una dimora da sogno. Il procuratore Gregorio Capasso ha firmato la citazione diretta a giudizio non solo per, ma anche per il progettista della villa sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, Giovanni Faggioli di Milano e per l’impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena. Sono tutti accusati di presunticontestati dalla Procura, e per Capasso non sanabili, dopo le indagini del Corpo forestale: parte dell’immobile sarebbe stato realizzato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. La villa inoltre, 1.200 metri quadrati di coperto più mille di terrazze, campi da padel, discoteca, due lodge con suite e 15 camere, sarebbe più grande rispetto al progetto autorizzato.

