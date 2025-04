Ecco il nuovo look Verde e illuminazione | Sarà più elegante

Lanazione.it - Ecco il nuovo look. Verde e illuminazione: "Sarà più elegante" Leggi su Lanazione.it La presentazione, e il conseguente trasferimento (previsto già da domani) dei primi 12 nuovi chioschi del mercato del Duomo viaggia parallelamente al maxi progetto di riqualificazione di tutto il percorso turistico che, secondo il cronoprogramma, si concluderà entro fine anno. Il restyling di via Contessa Matilde è quasi terminato e porta a conclusione la prima fase del cantiere Pnrr per la riqualificazione del percorso ciclopedonale dedicato ai turisti nel tratto che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e arriva fino a piazza Manin. Cuore dell’intervento, la riqualificazione dell’area monumentale che ospita il mercato turistico, che è partita da via Contessa Matilde e si appresta nei prossimi giorni a proseguire in largo Cocco Griffi, proprio contestualmente alla rimozione delle vecchie bancarelle.

