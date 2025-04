Ilrestodelcarlino.it - Eolico e rete nazionale: chi fa i progetti?

Gabriele Giovannini, vicesindaco di Mercatello sul Metauro (foto), fa il punto sulla situazione dei tanti impianti eolici in progetto nell’area. Perché Mercatello è un punto strategico quando si parla di? Qui, in località i Laghi, c’è una sottostazione di connessione allaelettricache gli impianti che potrebbero nascere nelle vicinanze dovrebbero raggiungere per poter diventare operativi. "Questa – spiega Giovannini – era stata posta in prossimità di un crinale che presentava un’area semi pianeggiante e sfruttava una leggera depressione morfologica che ne limitava in parte la visibilità, attorno alla centrale era stato previsto, in fase autorizzativa, un rimboschimento finalizzato a migliorare il mascheramento che purtroppo allo stato attuale appare completamente danneggiato e inefficiente.