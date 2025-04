Femminicidi boom di firme per la psicoterapia obbligatoria a chi viene segnalato per comportamenti pericolosi

viene denunciato per atteggiamenti ossessivi o violenti. L’obiettivo è agire tempestivamente: «Non aspettiamo il morto per intervenire» Vanityfair.it - Femminicidi, boom di firme per la psicoterapia obbligatoria a chi viene segnalato per comportamenti pericolosi Leggi su Vanityfair.it Su Change.org è partita una petizione per introdurre percorsi terapeutici obbligatori per chidenunciato per atteggiamenti ossessivi o violenti. L’obiettivo è agire tempestivamente: «Non aspettiamo il morto per intervenire»

Femminicidi, boom di firme per la psicoterapia obbligatoria a chi viene segnalato per comportamenti pericolosi. Ne parlano su altre fonti

Femminicidi, boom di firme per la psicoterapia obbligatoria a chi viene segnalato per comportamenti pericolosi - Su Change.org è partita una petizione per introdurre percorsi terapeutici obbligatori per chi viene denunciato per atteggiamenti ossessivi o violenti. L’obiettivo è agire tempestivamente: «Non aspetti ... (vanityfair.it)

Perché parliamo di prevenzione di fronte ai femminicidi - “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronterà temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo ... (tg24.sky.it)

Femminicidi: Rizzi (Soleterre), “bisogna ascoltare le vittime. Dare voce alle donne. E restituire dignità ai familiari” - "Per fermare il femminicidio bisogna ascoltare le vittime. Dare voce alle donne. E restituire dignità ai familiari". Lo dichiara Damiano Rizzi, psicoterapeuta dell’infanzia e adolescenza, presidente d ... (agensir.it)