Tour operator tedeschi in visita per proporre il nostro territorio

operatori turistici tedeschi di Falk Tours, che hanno soggiornato nei giorni scorsi nella nostra provincia per conoscerne ogni aspetto nei periodi cosiddetti fuori stagione, col tartufo a fare da apripista. Durante il soggiorno, effettuato anche un workshop sul tema "Non siamo noi che scopriamo il territorio ma è questo che si lascia scoprire" alla country house urbinate Ca' Virginia. "Gli ospiti – racconta Giuseppe Cristini, tra coloro che hanno coordinato il Tour – hanno vissuto l'esperienza di raccolta tra roverelle e lecci, con lo stesso tartufo che è stato portato direttamente in agriturismo e poi subito pronti per la sfoglia a mano per realizzare la Carbonara al tartufo bianchetto.

