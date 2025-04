Lanazione.it - Ex Cat, benvenuti su... Marte. Via libera alla ’casa delle arti’. Uno spazio tutto per i giovani

Viaper ‘’. Dopo la recente approvazione della variante urbanistica non ci sono più ostacoli per la riqualificazione dell’area ex Cat dove sorgerà la nuovacon facciate in mattoncini rossi a vista battezzata (al momento) ‘’. Resta da decidere il destino della Mostra della Resistenza, che alcuni spingono perchè trovi posto all’interno del nuovo complesso mentre altri ritengono più opportuno che venga trasferita altrove. Intanto possiamo dire che la zona sarà veramente riqualificata e che Massa avrà (finalmente) spazi che fino ad oggi erano insufficienti o delmancanti: un auditorium musicale, con sale prove e di registrazione, e locali polifunzionali per lo studio, per il teatro e le arti visive, oltre che per eventi espositivi. Unapensata per i, che possono fare musica e teatro ma anche studiare e ritrovarsi: su ’’, infatti, ci sarà anche un bar caffetteria.