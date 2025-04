Lanazione.it - Gli abitanti approvano: "L’idea ci piace molto. Ma meglio all’ex filanda"

Museo della Resistenza a Forno? Una delle ipotesi, nel caso non dovesse trovare spazio nella nuova ’casa delle arti’Cat, è quella di trasferire la sede nel paese montano. E magari utilizzare un’ala della struttura della scuola. A Fornodel Museo della Resistenzama non tutti condividono la scelta della scuola. Il paese montano manca di un luogo aggregativo, uno spazio dove promuovere eventi culturali o, semplicemente, dove poter organizzare confronti, assemblee di paese e altro. E pensare che Forno ha strutture pubbliche da destinare a spazi culturali, come la Casa socialista, con la sua Sala della Lega chiusa da anni, oppure gli ampi spazi della ex, in completo degrado e abbandono. A Forno la storia si calpesta per strada, ai piedi di quelle montagne che videro gruppi di giovani scamiciati uniti nella lotta partigiana e antifascista.