Grande lavoro per il nuovo centro

"Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l'eccezionale lavoro svolto dall'Assessore ai Servizi Sociali, Carlotta Lanciotti, nel portare a Porto San Giorgio un finanziamento di oltre 3,3 milioni di euro per il progetto 'DesTennAzione'. Questo investimento, promosso dal Ministero del lavoro e cofinanziato dall'Ue, rappresenta un'opportunità senza precedenti per la nostra comunità e per gli adolescenti della città". A dichiararlo è Emanuele Morese, consigliere comunale di maggioranza, che sottolinea l'importanza dell'iniziativa: "Il progetto prevede la creazione di un centro multifunzionale dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, nonché ai giovani adulti fino ai 21 anni, con l'obiettivo di favorire l'autonomia, la partecipazione attiva e l'inclusione sociale. La scelta di localizzare il centro nel piano superiore della bocciofila è strategica, perché valorizza un'area già esistente destinando circa 350.

