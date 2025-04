Bergamonews.it - Il piano di Anas per ‘spegnere’ il semaforo di Colzate: “Entro Pasqua la proposta”

La volontà comune di migliorare una situazione che condiziona la quotidianità dei pendolari seriani. E un altro, piccolo, risultato sembra essere all’orizzonte, con una revisione alla viabilità all’incrocio deldilungo la Statale 671 della Val Seriana.Nella serata di martedì 1° aprile si è svolta una riunione organizzata dal dirigente della Scame Agostino Piccinali (nonché presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo), ospitata dalla famiglia Verzeroli al Collina Luxury Relais di Clusone.Lo scopo della riunione baradella era fare il punto della situazione con i sindaci dell’alta valle in merito ai nodi viabilistici individuati in coesione con i pendolari all’inizio dello scorso anno. “L’impressione è stata buona, gli amministratori sono convinti che serve lavorare per il bene comune senza assumere posizioni individualistiche”, spiega l’industriale.