Ilrestodelcarlino.it - I conti del Comune, ridotto l’indebitamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco Matteo Gozzoli e gli assessori hanno incontrato i cittadini al Museo della Marineria, per presentare il bilancio di metà mandato della giunta comunale insediata nell’ottobre del 2021 e che andrà in scadenza nella primavera del 2027. Il primo cittadino ha sottolineato che dal 2016, quando è stato eletto per il primo mandato, ad oggi,delè diminuito di oltre 21 milioni, passando da 60 milioni e 417mila euro a 39 milioni e 323mila euro, ed è stato riscattato il debito di oltre 7 milioni, contratto dalla precedente amministrazione per costruire il polo scolastico di Villamarina. Inoltre nel 2015 la Corte deiaveva accertato un disavanzo di oltre 7 milioni e 231mila euro che è stato azzerato nel precedente mandato. Gozzoli ha affrontato due temi importanti, l’edilizia scolastica e i ponti: "E’ in dirittura d’arrivo la nuova scuola elementare di viale Torino, siamo già intervenuti sulla scuola di Sala con un miglioramento sismico, sono in corso i lavori all’ex scuola Saffi e presto si aprirà il cantiere nella scuola media Arfelli; sono in progettazione gli adeguamenti sismici delle scuole di via Caboto a Ponente e della scuola di Villalta, mentre a breve partiranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via Leone con la creazione della prima sezione lattanti.