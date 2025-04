Via al festival ’Rigenera’ | Architettura al centro

festival con 26 eventi, 7 città coinvolte, comprese 5 realtà estere. Cresciamo ogni anno". Serena Foracchia, del coordinamento di Rigenera, ha dato il via ieri in piazzale Europa alla nuova edizione del festival d'Architettura 'Rigenera - Piano B'. Quella che durerà fino al 13 aprile è un'edizione che esplorerà il ruolo cruciale dell'Architettura in un mondo in costante trasformazione. I saluti istituzionali li hanno portati gli assessori Carlo Pasini ("il sindaco non è potuto intervenire, ma ci tiene a sottolineare l'importanza dell'evento, sempre ricco e fondamentale per la nostra città"), che ha rimarcato anche la presenza di tre parole che emergono dal programma: "Cambiamento, confronto e rigenerazione". Annalisa Rabitti, assessora al welfare, è anche membro del comitato scientifico di Rigenera: "La delega alla città senza barriere c'entra molto con tutto questo e il mio ruolo è quello di tenere lo sguardo sulla gente, sugli ultimi.

