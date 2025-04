INPS ALLA RICERCA DISPERATA DI LAVORATORI | abbiamo 394 post vacanti da riempire immediatamente | Assumono in meno di 15 giorni

INPS cerca LAVORATORI a tempo indeterminato. Tutto quello che c'è da sapere. L'INPS, acronimo di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il principale ente pubblico italiano che gestisce la previdenza sociale. La sua nascita risale al lontano 1898, con la fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai. Nel corso del tempo, ha subito trasformazioni e ampliamenti di competenze, assumendo un ruolo centrale nel sistema di welfare del paese.L'importanza dell'INPS è fondamentale, in quanto garantisce una vasta gamma di tutele e prestazioni a sostegno del reddito e per diverse eventualità della vita. Dalle pensioni di vecchiaia e invalidità, agli indennizzi di disoccupazione, malattia e maternità, fino agli assegni familiari e ai sostegni per le fasce più vulnerabili della popolazione, l'INPS rappresenta un pilastro della sicurezza sociale.

