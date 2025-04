Tensione e carica davanti alla Prefettura

Tensione in corso Monforte ieri nel tardo pomeriggio, vicino alla Prefettura di Milano. Un gruppo di una ventina di giovani legati ai centri sociali ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere Palazzo Diotti, arrivando da piazza San Babila dove erano appena approdati dal corteo Pro Palestina. I giovani si sono prima avvicinati al cordone delle forze dell'ordine con uno striscione con la scritta "No al golpe burocratico, contro il governo Meloni", con l'intento di appenderlo. Poi hanno provato a sfondare lo sbarramento degli agenti schierati. A quel punto i poliziotti hanno usato i manganelli per respingere i manifestanti. Un'azione "di contenimento" durata pochi secondi, durante la quale alcuni giovani sono stati colpiti anche se, da quanto appreso al momento, in maniera non grave.

