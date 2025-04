Sul suicidio assistito in Italia mancano ancora i dati

Wired.it - Sul suicidio assistito in Italia mancano ancora i dati Leggi su Wired.it Solo 11 regioni hanno risposto alle richieste dell'associazione Luca Coscioni. Non ci sono tempi certi per le verifiche. E la legge nazionale è un miraggio

Sul suicidio assistito in Italia mancano ancora i dati. Suicidio assistito, come funziona in Italia. I requisiti, le leggi che mancano e le 44 richieste al giorno all’associazione “Luca Coscioni”. Regno Unito discute proposta di legge su suicidio assistito: in Italia c'è sentenza ma manca norma. Fine vita, in Toscana promulgata la legge per il suicidio assistito. Suicidio assistito, depositata in Liguria la legge “Liberi Subito”. Suicidio assistito, primo caso in Lombardia: una 50enne con sclerosi multipla muore col farmaco fornito dal Ssn. Ne parlano su altre fonti

Suicidio assistito, il silenzio e i ritardi delle Regioni: solo 11 hanno risposto all’Associazione Coscioni - Silenzi, ritardi, accesso negato ai dati. Dieci Regioni hanno ignorato o negato all’Associazione Coscioni le informazioni sulle richieste di cittadini che hanno chiesto aiuto e assistenza allo Stato p ... (ilfattoquotidiano.it)

A Trieste negato il suicidio assistito. Senza la legge Italia in ordine sparso - Le esortazioni della Corte costituzionale sono state diverse, ma in Italia non c’è ancora una legge unitaria sul fine vita, anche se le bozze sono in discussione in Senato. Nonostante due storiche sen ... (informazione.it)

Richieste di suicidio assistito in Italia: dati e osservazioni dalle Asl - Il dibattito sul suicidio assistito in Italia si intensifica, con 51 richieste registrate e preoccupazioni per la mancanza di trasparenza da parte di diverse regioni nel fornire informazioni. (gaeta.it)