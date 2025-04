Lanazione.it - La comica esplosa sui social: "Amo le mie piazze e il mais. Sembro la premier? No comment"

"La comicità è parte integrante del mio modo di essere, è personalità più che professione". Parola dell’artista fiorentina Ginevra Fenyes, 29 anni a giugno. L’attricesuigrazie a sketch originali, giocando con la sua voce squillante, per poi passare al teatro, alla tv, alla scrittura (ha pubblicato ‘Manuale di sopravvivenza alla famiglia e ad altri pericoli mortali’) e recentemente anche alla musica (è fresca di un singolo, ‘Alba’). Ma in città è conosciuta anche perché figlia di un noto avvocato penalista, Sigfrido Fenyes. Ginevra, mai pensato di seguire le orme paterne? "Mai, è un lavoro affascinante ma non fa per me vista la mia indole creativa. In realtà, in famiglia abbiamo tutti una vena artistica: mio babbo Sigfrido è un pianista, si è diplomato al conservatorio Cherubini di Firenze, mamma Lorenza invece è attrice di teatro e mia sorella Costanza è una ballerina di danza classica e moderna".