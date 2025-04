GRIGLIA DI PARTENZA UFFICIALE GP GIAPPONE 2025 | Verstappen in pole a Suzuka Leclerc 4 Hamilton 8

Suzuka, 5 aprile 2025 – Max Verstappen continua a dimostrare il suo amore per il circuito di Suzuka con un giro di qualifica straordinario che gli vale la pole position per il Gran Premio del GIAPPONE di Formula 1 2025. Il pilota della Red Bull scatterà davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagonisti anch’essi di una grande prestazione.Ma attenzione a Charles Leclerc, quarto in GRIGLIA con la Ferrari e pronto a inserirsi nella lotta al vertice. Alle sue spalle partiranno le due Mercedes di George Russell e del giovane Kimi Antonelli, separate dalla Racing Bulls del debuttante Isack Hadjar.Completano la top 10 Alex Albon su Williams e Oliver Bearman su Haas. Penalità invece per Carlos Sainz, che partirà 15° dopo aver ostacolato Lewis Hamilton in qualifica. Il sette volte campione del mondo partirà in ottava posizione, deluso dalla prestazione della sua Ferrari. Sport.periodicodaily.com - GRIGLIA DI PARTENZA UFFICIALE GP GIAPPONE 2025: Verstappen in pole a Suzuka, Leclerc 4°, Hamilton 8° Leggi su Sport.periodicodaily.com , 5 aprile– Maxcontinua a dimostrare il suo amore per il circuito dicon un giro di qualifica straordinario che gli vale laposition per il Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota della Red Bull scatterà davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagonisti anch’essi di una grande prestazione.Ma attenzione a Charles, quarto incon la Ferrari e pronto a inserirsi nella lotta al vertice. Alle sue spalle partiranno le due Mercedes di George Russell e del giovane Kimi Antonelli, separate dalla Racing Bulls del debuttante Isack Hadjar.Completano la top 10 Alex Albon su Williams e Oliver Bearman su Haas. Penalità invece per Carlos Sainz, che partirà 15° dopo aver ostacolato Lewisin qualifica. Il sette volte campione del mondo partirà in ottava posizione, deluso dalla prestazione della sua Ferrari.

