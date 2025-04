Ilrestodelcarlino.it - Raccolta ’porta a porta’: nuovo calendario

Prende ufficialmente il via in questi giorni la distribuzione dei nuovi calendari delladifferenziata ‘porta adi Bellaria Igea Marina. Un’iniziativa ormai consolidata, frutto della collaborazione tra Hera e l’amministrazione comunale, che si rinnova nel segno della continuità e della sostenibilità ambientale. I calendari verranno consegnati direttamente a domicilio dal personale Hera: quasi 400 le famiglie interessate, altrettanto numerose le piccole attività della zona extraurbana coinvolte. Uno strumento, semplice e pratico, che se pur mantenendo inalterate frequenze, giornate e orari rispetto alla versione precedente, si arricchisce oggi di contenuti utili: dalle indicazioni puntuali e precise per una corretta separazione dei rifiuti ai consigli per ridurre gli sprechi di ogni giorno.