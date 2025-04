Ilrestodelcarlino.it - Prestigioso riconoscimento. Premio ’Legalità e Profitto’ all’impresa Gaspari Gabriele

L’impresaha ricevuto il’Economy-Rsm Award’ 2025, assegnato alla élite di imprese che annualmente si distinguono per la capacità di coniugare il pieno rispetto delle normative e la redditività. La cerimonia di consegna si è svolta presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma, con la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, economico e imprenditoriale, sottolineando il valore strategico della legalità come leva per lo sviluppo competitivo del Paese. Ilviene assegnato alle 100 Pmi con il più alto rating di legalità (tre stelle) che hanno ottenuto le migliori performance rispetto agli indicatori di solidità economica, stabilità patrimoniale e redditività. Questa attenta valutazione vuole mettere in evidenza i modelli virtuosi di sviluppo che abbracciano principi etici all’insegna della trasparenza e del rigoroso rispetto delle leggi.