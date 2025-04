LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA | Pogacar sfida Van der Poel Ganna outsider Si parte alle 10 00

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DEL Giro delle Fiandre FEMMINILE Dalle 13.20Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro delle Fiandre 2025. È il giorno della Ronde, la seconda classica monumento della stagione. I corridori si daranno battaglia per 269 chilometri che li porteranno da Brugge a Oudenaarde, nel mezzo ci saranno 16 muri da affrontare con tanto pavé per entrare nella storia di questo sport.I primi 120 chilometri saranno totalmente pianeggianti. Ad aprire la contesa sarà l’Oude Kwaremont, l’ascesa più nota di questa corsa. I corridori affronteranno questo muro anche a 50 km dall’arrivo, quando sarà seguito dal Paterberg. Le due salite torneranno poi a circa 15 chilometri dal traguardo e con ogni probabilità saranno il teatro dei principali attacchi. Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: Pogacar sfida Van der Poel, Ganna outsider. Si parte alle 10.00 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE D13.20Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del. È il giorno della Ronde, la seconda classica monumento della stagione. I corridori si daranno battaglia per 269 chilometri che li porteranno da Brugge a Oudenaarde, nel mezzo ci saranno 16 muri da affrontare con tanto pavé per entrare nella storia di questo sport.I primi 120 chilometri saranno totalmente pianeggianti. Ad aprire la contesa sarà l’Oude Kwaremont, l’ascesa più nota di questa corsa. I corridori affronteranno questo muro anche a 50 km dall’arrivo, quando sarà seguito dal Paterberg. Le due salite torneranno poi a circa 15 chilometri dal traguardo e con ogni probabilità saranno il teatro dei principali attacchi.

