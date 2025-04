Lanazione.it - IL CONVEGNO "DENATALITà"

Dalle culle vuote ai banchi vuoti: arrivano i dati Istat e come una mannaia demografica si scagliano, per ovvi motivi, anche sulla scuola. Il decremento della popolazione italiana e versiliese nei prossimi anni sarà sensibile. Così come sarà sensibile, nel prossimo ventennio, la flessione del numero di studenti in ogni ordine e grado dell’istruzione fino a toccare il 30% in meno nelle fasce dove si colloca la maggior parte dei giovani che frequentano le scuole secondarie di primo grado (10-14 anni) e di secondo grado (15-19 anni). è uno degli aspetti che balza all’occhio nella riflessione proposta da Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, che analizza le differenze attese nella popolazione studentesca dal 2023 al 2043. Un’analisi presentata nei giorni scorsi a Palazzo Ducale a Lucca, nell’ambito del