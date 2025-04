Ilgiorno.it - Dropcity in via Sammartini. Creatività per il carcere

La città cambia esta al passo mettendo un altro tassello al progetto di Andrea Caputo che trasformerà i sottopassi di via(gli ex Magazzini Raccordati delle ferrovie) in un centro di architettura e design permanente.apre 18 stalli nella settimana del Fuorisalone con le mostre “Prison Times“ e “Bruther.fbx“ (fino al 31 maggio) e poi installazioni, conferenze e workshop. Il tema centrale dell’esposizione, che punta ad essere più di un fuorisalone, più di luogo dedicato soltanto alla cultura del progetto, è quello delle carceri, della vita dentro i peniteziari e di come il design può interpretare anche il percorso di recupero dei condannati. Distribuita su un’area di oltre 1.500 metri quadrati, la mostra esplora prima di tutto il tempo e lo spazio nei penitenziari: attraverso oggetti ed elementi di arredo progettati e prodotti per le carceri di tutto il mondo, invita a interrogarsi e a riflettere su quanto e come l’architettura e il design possono incidere sull’ambiente carcerario.