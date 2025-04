Ilrestodelcarlino.it - Restauro del campanile di Rovereto. Intervento a 13 anni dal sisma

È in avvio l’dideldella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria di. Ad affermarlo è l’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi. Il, come la chiesa madre, sono stati entrambi fortemente danneggiata daldel 2012. "Contestualmente - afferma l’architetto Losi - si stanno svolgendo i lavori per una ulteriore messa in sicurezza della chiesa parrocchiale; l’, finanziato dalla Regione, è necessario per rinnovare la puntellatura dell’abside e per accedere in sicurezza alla chiesa ed eseguire i rilievi di dettaglio propedeutici all’elaborazione del progetto die miglioramento sismico dell’edificio". Per tracciare un aggiornamento sull’iter di ricostruzione postdella chiesa e del, è in fase di programmazione da parte dell’Ufficio Patrimonio Diocesano un incontro pubblico con la parrocchia e la cittadinanza a