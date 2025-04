’In memoria di Adriano’ Tributo a Franceschini studioso della campagna

della festa internazionale della storia. Oggi, alle 16, al Maf di San Bartolomeo in Bosco si terrà la presentazione del volume 'In memoria di Adriano. Studi in onore del maestro Adriano Franceschini (1920-2005) nel centenario della nascita', a cura di Franco Cazzola, Chiara Guerzi e Corinna Mezzetti (Deputazione Ferrarese di Storia Patria, 2022, Serie 5, vol. 2). Si tratta di un volume che la Deputazione Ferrarese di Storia Patria ha dedicato a un grande studioso di storia ferrarese, legato alla sua terra e alle campagne alto ferraresi. I curatori illustreranno la sua figura attraverso l'esame dei saggi che compongono la prestigiosa opera. Interventi di Gian Paolo Borghi e Corrado Pocaterra sul rapporto a suo tempo instaurato con il Maf dal maestro Franceschini. L'evento fa parte del Calendario Ufficiale della Festa Internazionale della Storia, promossa dall'Università di Bologna, giunta quest'anno alla 21ª edizione.

