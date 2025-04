Lanazione.it - Il congresso della Lega. Salvini gioca da mediatore. Lo show di Musk: zero dazi

Un filo di benzina in più in un motore che negli ultimi anni ha dato diversi grattacapi – con i sondaggi che indicano la colonnina di mercurio del gradimento in risalita – e laprova a rilucidarsi i muscoli e darsi un tono nella due giorni fiorentina delfederale alla Fortezza da Basso dove oggi il segretario Matteo– molti colonnelli del quale spingono per un suo ritorno al Viminale – verrà rieletto tale perché altre candidature non ce ne sono. Maquillage estetico non più rimandabile quello del Carroccio anche perché i veleni intestini – più o meno occultati in riva d’Arno – non sono un mistero per gli addetti ai lavori che registrano un solco che minaccia di allargarsi tra leghisti duri e puri, qualcuno con il marchio di fabbrica bossiano dell’autonomia e l’identità ancora sulla pelle, e i ’nuovi’ sovranisti di matrice vannacciana.